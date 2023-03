Bologna, vendeva abiti e profumi contraffatti online: denunciata

Vendeva prodotti contraffatti attraverso i social network, Facebook e i servizi di messaggistica istantanea Whatsapp e Telegram, senza però pagare le tasse. Per questo una donna è stata denunciata dalla Guardia di Finanza di Imola, Bologna. I prodotti oggetto di commercializzazione erano capi d’abbigliamento, accessori vari e profumi, con marchi e loghi di note case di moda contraffatti; i capi rinvenuti e lo stabile dove esercitava l’attività commerciale sono stati sottoposti a sequestro, mentre la responsabile è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Bologna per contraffazione e ricettazione. Identificati e sanzionati amministrativamente gli acquirenti, via e-commerce, dei prodotti contraffatti. I finanzieri hanno ricostruito la posizione fiscale della signora - del tutto sconosciuta al fisco e l'hanno denunciata per l’indebita percezione del reddito di cittadinanza, segnalando il fatto all’INPS di Imola che ha proceduto al recupero di quanto già percepito e alla revoca del sussidio. La donna aveva già incassato circa 6mila euro di indennità non spettanti ed avesse richiesto, ma non ancora riscosso, un’ulteriore somma pari a circa 11mila euro. (LaPresse)