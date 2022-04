Bitonto, assalto al portavalori sulla A14: malviventi sparano e incendiano auto, tre feriti

«Sono stati esplosi numerosi colpi d'arma da fuoco e i vigilantes sono rimasti lievemente feriti» durante il tentato assalto a un portavalori sulla A14 tra Bitonto e Molfetta, nel Barese. Lo rende noto Miriam Ruta, segretaria generale della Fisascat Cisl Bari, denunciando che «rischiano la vita ogni giorno e ogni istante gli addetti alla vigilanza privata».

«Assalto sventato - dice la sindacalista - grazie alla professionalità dell'equipaggio. Ci teniamo a esprimere vicinanza e solidarietà ai lavoratori coinvolti nell'ennesimo assalto criminale di questa mattina e alle loro famiglie. Qualche giorno fa ricordiamo che a Treviso è morto per un malore in servizio un dipendente di un noto istituto di vigilanza, sottoposto a stress dalle troppe ore di lavoro straordinario e turni massacranti. Questi eventi fanno emergere ancora una volta l'immobilismo delle istituzioni, ciò che come Fisascat denunciamo da tempo: i dipendenti dei servizi di sicurezza e della vigilanza privata lavorano in condizioni ormai inaccettabili, con turni ai limiti della legalità e in costante violazione delle norme di legge in materia di sicurezza».

«Lunedì - conclude Ruta - scenderemo in piazza a Roma con una manifestazione nazionale. Più volte al ministro del Lavoro Orlando abbiamo rappresentato la condizione di difficoltà delle lavoratrici e dei lavoratori del settore della Vigilanza Privata e dei Servizi Fiduciari senza rinnovo del contratto nazionale da più di 6 anni».