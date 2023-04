Silvio Berlusconi ricoverato, il figlio Luigi arriva al San Raffaele

Luigi Berlusconi, figlio minore di Silvio, è arrivato all'ospedale San Raffaele di Milano dove l'ex presidente del Consiglio e leader di Forza Italia è ricoverato da ieri mattina in rianimazione. Luigi è entrato in ospedale a bordo di un'auto, dall'ingresso posteriore di via Olgettina 60. Fonti ospedaliere, intanto, fanno sapere che il Cavaliere ha trascorso una "notte tranquilla" e precisano che al momento non saranno trasmessi bollettini medici. (LaPresse)