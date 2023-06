Berlusconi, il dottor Zangrillo ad Arcore: «Non ho niente da dire»

(LaPresse) "Non ho niente da dire, perché non è giornata". Lo ha detto il professore Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi e primario della terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano, incalzato dalle domande dei cronisti arrivando a piedi a Villa San Martino, ad Arcore, dove si trova il feretro del leader di Forza Italia, morto questa mattina in ospedale a 86 anni. Il Cavaliere era stato ricoverato venerdì scorso per accertamenti legati alla leucemia cronica di cui soffriva da tempo.