Silvio Berlusconi, arrivato a villa San Martino carro funebre per cremazione

È arrivato a villa San Martino ad Arcore il carro funebre col quale la salma di Silvio Berlusconi sarà trasportata a Valenza Po, in provincia di Alessandria, dove in giornata è prevista la cremazione. Ieri si sono tenuti in Duomo a Milano i funerali dell'ex premier e leader di Forza Italia, deceduto lunedì al San Raffaele dove era ricoverato da venerdì scorso per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo. (LaPresse)