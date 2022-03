Bari, sequestrati 11 milioni a noto avvocato penalista

«Dichiarazione infedele dell’IVA e imposte sui redditi dovute all’Erario»: la Guardia di Finanza ha sequestrato immobili prestigiosi e beni per oltre 10,8 milioni di euro a un noto avvocato penalista del Foro di Bari. Nell’abitazione del figlio, sono stati trovati 1,1 milioni di euro in contanti in tre zaini, in parte sigillati all’interno di buste sottovuoto. Definiti dall’indagato «i risparmi di vent’anni derivanti dai pagamenti dei clienti per l’attività professionale prestata». Fra i numerosi assistiti c’erano anche soggetti divenuti collaboratori di giustizia. I pagamenti venivano quasi tutti effettuati in violazione della normativa antiriciclaggio e senza il rilascio di alcun documento fiscale. (LaPresse)