Bari, minaccia compagna con coltello davanti a figli minorenni: arrestato

L'intervento dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Gioia del Colle (Bari) ha evitato ieri il peggio. C.G., 54enne del luogo è stato arrestato, in flagranza di reato, per maltrattamenti in famiglia. Stando a quanto ricostruito l'uomo, già da tempo, aveva comportamenti aggressivi verso la compagna. Ieri l'ennesimo episodio, frutto della gelosia, sotto gli occhi di due figli minorenni. Verso le 10.30, al numero di emergenza 112 è arrivata una richiesta d'aiuto da parte di una donna che si era barricata nella stanza da letto. Un'ulteriore chiamata al numero d'emergenza è arrivata subito dopo da parte di un ragazzino che ha riferito di minacce che il padre, armato di un coltello, stava facendo nei confronti della madre e che dopo aver tentato di far desistere l'uomo, anch'egli si era rinchiuso nella propria cameretta. (LaPresse)