Bari, incendio in ospedale Acquaviva delle Fonti: nessun ferito

EMBED





Un incendio è divampato, per cause ancora da accertare, nell'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, Il rogo sarebbe partito dal piano interrato (-2) in corrispondenza della zona del pronto soccorso. Stando a quanto si apprende, una volta scattato il protocollo di sicurezza, è stata disposta l'evacuazione di alcuni spazi comuni, oltre che del pronto soccorso, a causa del fumo a titolo di precauzione. Tra le ipotesi, ci sarebbe quella di un corto circuito. I vigili del fuoco stanno verificando se il fumo sia entrato nei condotti di areazione. "La situazione è sotto controllo", precisano a LaPresse fonti dell'ospedale.