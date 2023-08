Bardonecchia, Cirio firma per stato emergenza

Danni ingenti a Bardonecchia, nel torinese, dove l'esondazione di un torrente dopo una frana ha riempito di fango la città. Rintracciate cinque persone ieri date per disperse. Il presidente della Regione Piemonte Cirio ha firmato la richiesta per lo stato di emergenza, rassicurazioni sugli aiuti dal vicepremier Tajani mentre tanti volontari spalano via il fango. A Catania, invece, riaperto l'aeroporto che era stato chiuso a causa dell'eruzione dell'Etna.