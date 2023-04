Barbara Capovanil, la psichiatra aggredita: fermato Paul Seung, suo paziente 35enne

Si chiama Gianluca Paul Seung l'uomo che ha aggredito venerdì pomeriggio la psichiatra Barbara Capovani davanti all'ospedale Santa Chiara di Pisa. Il 35enne italiano, residente a Torre del Lago (in provincia di Lucca), era un suo paziente e adesso si trova in stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio premeditato. La dottoressa, che ha subito un intervento chirurgico, è in gravissime condizioni dopo essere stata colpita più volte con un oggetto appuntito alla testa, forse da una spranga