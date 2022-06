Un bambino veneziano di 9 anni, in escursione col papà sul Col Indes (in località Sant'Anna di Tambre) in Alpago nel tardo pomeriggio di oggi 24 giugno è scomparso: all'improvviso il bambino è sparito dalla vista del padre che, dopo averlo cercato, ha lanciato l'allarme. L'elicottero si è alzato in volo alle 20.45. La zona è impervia. Sono in arrivo le unità cinofile, le ricerche proseguiranno per tutta la notte.