Autovelox, ecco quando entrerà in vigore la nuova legge

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale di domani, entra immediatamente in vigore la nuova legge sugli autovelox , con la stretta voluta dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini. Le novità principali sono tre. Viene limitata l'autonomia dei Comuni, che per installare un autovelox dovranno fare richiesta al prefetto. Fuori dai centri urbani la segnaletica dovrà essere posizionata almeno un chilometro prima, mentre nei centri urbani la distanza deve essere di almeno 200 metri sulle strade di scorrimento e 75 metri sulle altre. Novità anche sui limiti. I Comuni hanno 12 mesi di tempo per adeguarsi. (Lapresse)