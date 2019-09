Ascea, mare "bandiera blu" sporcato dai fuochi d'artificio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ci è stato segnalato che, nella giornata di mercoledì, lo specchio di mare dinanzi il litorale di Ascea, a differenza di quanto avviene tradizionalmente, si è presentato sporco a causa della fuliggine e dei resti dei fuochi artificiali esplosi in occasione della processione della Madonna di Portosalvo». La denuncia è del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. «Abbiamo un estremo rispetto delle tradizioni religiose del posto ma poniamo un interrogativo - proseguono Borrelli e Simioli - Era proprio necessario esplodere dei fuochi artificiali a mare e insozzare uno specchio d'acqua che è stato insignito della Bandiera Blu? Non sarebbe stato meglio evitare di sporcare il mare durante una delle ultime giornate della stagione balneare?».«Il tratto di mare dinanzi il litorale di Ascea rappresenta un'eccellenza della Campania. Uno specchio d'acqua - affermano - che si caratterizza per pulizia e trasparenza tanto da essere scelto dalle tartarughe Caretta caretta per deporre le proprie uova. Sporcarlo con tanta disinvoltura è un peccato. I fuochi artificiali sono uno spettacolo suggestivo ma possono essere esplosi a distanza di sicurezza dal mare, in un luogo dove poi è possibile pulire agevolmente i resti che cadono al suolo», concludono.