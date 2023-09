Arena di Verona, la dedica dei cornisti della Scala al collega ucciso

Il coro e l'orchestra della Scala hanno inaugurato ieri la loro tournée europea dedicata ai cori verdiani all'Arena di Verona . Dopo la tragica notizia dell'omicidio di Giovanbattista Cutolo, un giovane cornista di 24 anni ucciso in una disputa legata a un parcheggio a Napoli, i componenti del coro hanno registrato un video per esprimere le loro condoglianze e dedicare la loro esibizione a lui. Insieme al sovrintendente Dominique Meyer, i cornisti della Scala hanno voluto condividere il loro dolore per questa tragica violenza e rendere omaggio a Giovanbattista Cutolo durante il concerto di apertura della tournée.