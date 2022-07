Omicidio ad Anzio, padre della vittima accoltella il buttafuori dentro al commissariato

Proseguono le indagini sulla rissa degenerata in delitto di sabato notte in un locale di Anzio. Nella mattinata attimi di tensione si sono registrati al commissariato del comune del litorale romano. Uno dei buttafuori del chiosco dove si è consumata la lite era infatti all’interno del commissariato quando è stato aggredito e accoltellato dal padre della vittima. Poco dopo sul posto è arrivato il genitore del vigilante in evidente stato di agitazione. Ha cercato di scavalcare il cancello fino a quando i poliziotti hanno riportato la situazione alla normalità. Il ferito è stato poi accompagnato in ospedale per le cure, non è in pericolo di vita.