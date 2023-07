Incidente Belluno, 31enne arrestata domani da gip

Sarà sentita probabilmente domani dal Gip di Belluno per l'interrogatorio di garanzia la 31enne tedesca che giovedì a Santo Stefano di Cadore - ha investito e ucciso tre persone che stavano camminando sul marciapiede. Tra le ipotesi degli inquirenti anche quella che l'incidente potrebbe essere stato provocato in modo deliberato dalla donna: un testimone la ha vista litigare furiosamente con una persona e poi salire in macchina e partire in velocità. Nessun segno di frenata sull'asfalto. In video pochi istanti prima dell'impatto sfrecciava ad almeno 70 chilometri l'ora, in un punto in cui il limite è di 50. (LaPresse)