Chiaravalle, ambulanza schiacciata da un tir: due morti e due feriti

Ambulanza in servizio schiacciata da un tir nello svicolo tra il casello di Ancona Nord e la Statale 76: il mezzo pesante si è sbilanciato in curva ricadendo sopra il veicolo della Croce Rossa. Morto l'autista e il paziente che stava trasportando a Senigallia. Ferite, per una questione di centimetri, altre due persone.