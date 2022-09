Marche, il dramma di Adriana: «Ho visto morire mio figlio e mio marito. Andrea stava guardando la partita»

Adriana li ha visti morire davanti ai suoi occhi. Una valanga di fango ha travolto a Pianello di Ostra il marito Giuseppe (65 anni) e il figlio Andrea Tisba (25). Sono due delle vittime dell'alluvione che ha colpito le Marche. In un'intervista a "Cronache Ancona", la donna ripercorre quei drammatici momenti: «Ho visto morire mio figlio Andrea e mio marito Giuseppe, erano scesi nel garage del palazzo e in un attimo il fango li hatravolti. Adesso non so come farò, nella vita non voglio fare più niente, ho sempre lavorato e fatto il mio dovere. Sono arrabbiata con tutti».

Adriana sembra non avere più lacrime da versare e racconta la tragedia con grande lucidità: «Urlavo e chiamavo mio figlio, ma lui non mi sentiva, quello non era fango, era cemento. In un attimo non li ho visti più. Andrea l’8 settembre aveva compiuto 25 anni ed era uno studente di Ingegneria Meccanica, si era iscritto al corso di laurea magistrale per terminare il terzo e quarto anno. Stava guardando la partita quando ieri è arrivata tutta quella pioggia. Poi è corso di sotto. Io urlavo e cercavo di richiamarli a casa, ma niente non mi sentivano. Mio marito lavorava alla Togni e stava per andare in pensione».

«Ho voluto vede i corpi di Giuseppe e di Andrea quando all’una di notte sono stati recuperati – dice ancora Adriana – Li vedo ancora davanti a me. I vigili del fuoco mi hanno detto che Andrea era arrivato alla macchina ma poi è sceso dall’auto per aiutare il padre che probabilmente era scivolato sotto l’ondata di acqua e fango. Non so perché è capitata a me questa tragedia, ma forse è segno che il Signore ha voluto questo».