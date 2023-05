Alluvione Emilia-Romagna, in volo sulle zone colpite: le aree ancora sommerse

Il nostro inviato Mauro Evangelisti intervista il tenente colonnello Vincenzo Lombardo comandante nucleo elicotteristi di Forlì; in volo il racconto del capitano Cosimo Friolo, comandante della Compagnia dei carabinieri di Lugo. Il servizio girato nell'elicottero dei carabinieri con vista dall'alto della zona di Conselice (Ravenna), in questo momento è quella più in crisi completamente sommersa