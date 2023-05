Sono andati avanti tutta la notte i lavori per riaprire il prima possibile al traffico l'A14, l'autostrada fortemente colpita dall'alluvione in Emilia Romagna. Per la situazione di emergenza è intervenuta una task force straordinaria di Aspi che ha lavorato in notturna.

Il drone mostra le immagini dei danni ingenti al manto stradale causati dall'alluvione.