di Laura Bogliolo

L'abbraccio del papà a proteggerla, pochi passi e via dentro il portone di casa. Alessia Piperno è finalmente tornata: felpa blu, cappellino verde, lunghi capelli neri. Non ha detto nulla prima di varcare il portone sotto i flash dei fotografi mentre sulla via si era formato un capannello di curiosi. È atterrata a Ciampino e la notizia della sua liberazione ha emozionato da subito il quartiere dove è cresciuta, Colli Albani a Roma.