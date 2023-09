Maltempo a Milano, albero caduto danneggia linea del tram

(LaPresse) Danni a Milano per il maltempo che si è abbattuto nella notte tra giovedì e venerdì. Un albero è caduto in via Filz, nella zona della Stazione Centrale, danneggiando la linea tranviaria. I tram 9 e 10 che erano stati sospesi a causa dei danni alla linea elettrica sono tornati a percorrere le tratte regolari poco dopo le 7.30. Al lavoro i vigili del fuoco, polizia locale, la protezione civile e i tecnici di Atm, l'azienda dei trasporti milanese.