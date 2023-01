Sparatoria ad Alatri, paese sotto choc. «Scontri violenti nel fine settimana»

Alatri sotto choc per la sparatoria di ieri sera. In città nessuno riesce a darsi pace per l'accaduto, ma a quanto sembra le risse erano frequenti negli ultimi giorni. Sull'accaduto un ragazzo racconta che «sono arrivati carabinieri e ambulanza, non si è capito più nulla» e parla di «scontri abbastanza violenti nel fine settimana». Gli investigatori della Procura di Frosinone e dei Carabinieri stanno scavando proprio sulle ragioni delle recenti risse per risalire a chi potrebbe avere aperto il fuoco.

