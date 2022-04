Ahmed Jouider, il quindicenne scomparso a Padova ritrovato morto nel fiume Brent

È stato trovato morto stamattina nel fiume Brenta Ahmed Joudier, il 15enne scomparso da casa a Mortise, nel Padovano, la sera di giovedì 21 aprile. Sul corpo del giovane, di origine marocchina, non ci sarebbero segni di violenza. Gli inquirenti al momento non escludono nulla, motivo per cui è stata disposta l'autopsia. Il cadavere è stato trovato in mezzo al fiume, all'altezza del ponte dove la sera prima era stato ritrovato il suo cellulare. Nell'ultimo messaggio all'ex fidanzata parlava di un incontro pericoloso. Non è stata ancora ritrovata, invece, la bicicletta rossa con cui il ragazzo era uscito di casa giovedì scorso.