Padova, si aggrappa al cofano dell'auto e viene trascinata via: la conducente non voleva compilare il Cid

PADOVA - Una donna aggrappata al cofano di un'auto in corsa. Il video che riprende la scena, avvenuta lo scorso 6 settembre, ha fatto il giro del web. Ma cosa è successo? Siamo alla Stanga, vicino alla rotonda a fagiolo. Un residente di un condominio in via Turazza, proprio vicino al rondò, guarda fuori e vede una strana scenetta. Che ad una prima occhiata potrebbe anche apparire comica ma che in realtà poteva trasformarsi in tragedia. Una donna con dei fogli in mano viene trascinata via aggrappata ad un cofano. La conducente fa inversione a U e riprende la rotonda, allontanandosi poi verso via Venezia. Sempre con la donna ben aggrappata. Se solo avesse lasciato la presa, se solo fosse caduta sarebbe finita davvero molto male. Dopo di che l'automobilista si è fermata al distributore appena dietro l'angolo.

«Ma cosa sta facendo? Ma va a 100 all'ora con la signora aggrappata così?» chiede l'uomo che era nell'auto subito dopo di lei. Persino il benzinaio è allibito. E si comincia a capire cosa è avvenuto tra le due. Pochi istanti prima c'era stato un piccolo incidente all'altezza del piazzale della Stanga e le due donne hanno litigato. La straniera ha in mano il modulo della constatazione amichevole. «Ti ho dato i dati della mia assicurazione, devo andare al lavoro» dice la conducente. «C'è il modulo da compilare, non lo hai compilato» le grida contro l'altra. Seguono attimi di tensione. La donna ha riportato lesioni guaribili in 5 giorni ma non è ancora chiaro se dipendono dall'urto o dal suo aggrapparsi al cofano. La polizia stradale sta facendo tutti gli accertamenti del caso.