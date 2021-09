Incidente sull’Autostrada A4 con coinvolta un’autocisterna per il trasporto di gasolio e benzina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verona ed il nucleo “NBCR” di Mestre per il travaso del liquido infiammabile. L’incidente, un tamponamento tra Tir senza feriti, è avvenuto in direzione Milano. / Vigilfuoco Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it