30 anni fa la strage via d'Amelio, il capo della Polizia Giannini depone corona a Palermo

Il Capo della Polizia Giannini depone, sotto la lapide all'interno del Reparto Scorte della questura di Palermo, una corona d'alloro in memoria delle vittime della strage di via d'Amelio in cui persero la vita il magistrato italiano Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. / Polizia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it