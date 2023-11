Crollo in galleria Pescara-Francavilla: panico tra gli automobilisti, un ferito

«Abbiamo sentito un tonfo, è crollata la volta della galleria». In tanti stanno postando video dove si vede sbriciolarsi una parete del, tra Pescara e Francavilla al mare, sempre pieno di traffico. Gli automobilisti, in preda al panico, hanno fatto inversione di marcia e si sono messi in salvo. L'improvviso cedimento della galleria si è verificato in serata, sulla tangenziale verso Francavilla. Danneggiate le auto in transito, c'è anche un ferito, fortunatamente in modo lieve. Immediata la chiusura con ripercussioni sul traffico nella zona sud già ostruita dai cantieri.