Pace fiscale, Crippa (Lega): «È un'emergenza, Salvini ha fatto bene a metterla sul tavolo»

(Agenzia Vista) Roma, 17 luglio 2023 “Non è un premio a chi evade. Anzi, chi evade dovrebbe essere mandato in galera e buttare via la chiave. Noi abbiamo fatto una proposta di buonsenso di aiutare gli italiani che hanno un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate di 20, 30 mila euro e di lasciare loro la possibilità di vivere e lavorare. Si parla di persone che non possono pagare le tasse. Credo la pace fiscale sia un’emergenza, un tema prioritario”, le parole di Andrea Crippa, Lega.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev