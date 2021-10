Crazy for Football, un calcio alla malattia mentale: ecco come nasce la storia che è diventata un film su Raiuno

Era un documentario sul calcio e la salute mentale, è diventato un libro e ora un film. "Crazy for football" andrà in onda in prima serata su Rai1 il primo novembre. Il vicedirettore de Il Messaggero Alvaro Moretti ne parla con l'ideatore di quel documentario: Volfango de Biasi. È la storia della creazione di una squadra italiana per il primo campionato mondiale di Calcio per pazienti psichiatrici, nato nel 2016 e vinto dall'Italia nella seconda edizione, del 2018 a Roma.

Nel cast ci sono Sergio Castellitto, Max Tortora, Antonia Truppo, Lele Vannoli, Angela Fontana, Massimo Ghini e Cecilia Dazzi.