Cospito, allerta per cortei a Roma e Milano

Continua la mobilitazione in sostegno ad Alfredo Cospito e contro il 41 bis. Dopo i cortei ieri a Milano e Bologna, oggi allerta per nuove manifestazioni nel capoluogo lombardo e a Roma. Da Berlino Giorgia Meloni lancia un appello a tutte le forze politiche a una maggiore unità contro la minaccia degli anarchici. «Le condizioni di Cospito allarmanti», ha fatto sapere la senatrice Ilaria Cucchi dopo la visita in carcere al detenuto, in sciopero della fame da oltre 100 giorni. Oltre che per i sottosegretari alla Giustizia Ostellari e Delmastro, scorta anche per il vicepresidente del Copasir Donzelli.

video LaPresse