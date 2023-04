Terni, undici comuni della provincia senza sportelli bancomat

«Problemi per gli anziani, ma la moneta digitale ha i suoi vantaggi»

EMBED





Nella provincia ternana undici comuni sono rimasti senza filiali. Il tema della desertificazione bancaria è stato affrontato in un convegno della First Cisl, in cui sono stati analizzati i pro e i contro dell'uso della moneta digitale rispetto ai contanti. Nel video di Claudia Sensi le interviste al presidente della Fondazione Umbria contro l'usura Fausto Cardella, al segretario della Cisl Umbria Angelo Manzotti e al presidente di Confartigianato Terni Mauro Franceschini.