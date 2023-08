Contresodo, 11 mln di rientri, bollino rosso ultimo fine settimana agosto, ecco le indicazioni Anas

(Agenzia Vista) Roma, 25 agosto 2023 Anas attende un transito di circa 11 milioni di veicoli sulle autostrade italiane per il prossimo fine settimana, l’ultimo di agosto che si preannuncia da bollino rosso, da venerdì 25 a domenica 27. Le osservate speciale sono la A2, la Statale 16 verso nord e la Statale 36 in Lombardia. Domani, sabato 26 agosto dalle 8 alle 16, e domenica 27 agosto dalle 7.00 alle 22.00 è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti. /Immagini ANAS Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev