Conte: «No a Ministro Esteri di Forza Italia, porremo questione a Mattarella durante consultazioni»

«Alla luce delle dichiarazioni di Berlusconi su conflitto Ucraina, si pone adesso un problema serio per il nostro Paese. Non credo che possa essere accettato che Forza Italia esprima un Ministro agli Esteri come emerge. E’ un problema serio per la credibilità del nostro Paese anche all’estero, è una questione politica seria che porremo con chiarezza al Presidente Mattarella nel corso delle consultazioni». Lo ha dichiarato il Presidente del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte uscendo dal Palazzo dei Gruppi Parlamentari di Montecitorio.