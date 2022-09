Conte: «Ci hanno dato per morti, ma si sono sbagliati»

(Agenzia Vista) Roma 23 settembre 2022 “Ci hanno dato per morti, ma questa piazza mi sembra sintomo di buona salute. Ancora una volta si sono sbagliati. Domenica 25 settembre ci siamo quasi, è un momento importante per la nostra comunità nazionale, dobbiamo scegliere e non possiamo tergiversare”. Lo ha dichiarato Giuseppe Conte dal palco di Piazza dei Santi Apostoli a Roma per la chiusura della campagna elettorale del Movimento Cinque Stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it