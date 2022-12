Conferenza di fine anno del sindaco Leonardo Latini: "Abbiamo gettato le basi per la Terni del futuro”

"Abbiamo gettato le basi per la Terni del futuro". Lo ha detto il sindaco Leonardo Latini nel corso della conferenza stampa di fine anno che si è tenuta a Palazzo Spada. Il primo cittadino ha posto l'accento sui 70 milioni di euro che arriveranno grazie al Pnrr e altri fondi che serviranno a ridisegnare il volto di Terni. “Il 2022 è stato un anno di grande semina e allo stesso tempo un anno che farà da cerniera per il futuro della città. E' stato l’anno nel quale abbiamo sistemato tante questioni irrisolte da moltissimo tempo.” Guardando alle prossime elezioni amministrative Latini ha detto senza indugio che è lui il candidato sindaco per il centro destra.

Video a cura di Claudia Sensi