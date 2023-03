Schianto in A14, commosso addio ad Andrea Pellicciotta, morto a 29 anni

EMBED





Un lungo applauso ha salutato la bara all'uscita della chiesa, gremita per l'ultimo saluto ad Andrea Pellicciotta, 29 anni, morto in un terribile schianto in A14. Tre comunità - Castel Frentano, dove si sono svolti i funerali, Treglio e Casoli, centri in provincia di Chieti - si sono strette al dolore di mamma Ornella, papà Massimo e del fratello Gabriele. A Casoli Andrea lavorava in un supermercato e nel tempo libero era un apprezzato calciatore. «È difficile descrivere il nostro stato d'animo, siamo sconvolti dalla tragica notizia – dice la società Asd Casoli C5 - La tua simpatia e spontaneità sarà sempre ricordata. Ci mancherai Titì». Il sindaco di Casoli, Massimo Tiberini, si unisce al dolore di tutti: «Un ragazzo sensibile, sempre disponibile e amato da tutti». A Treglio è commosso il suo trainer Claudio Giordano che dice: «Giornata tristissima e dolore grandissimo. Andrea è stato un esempio e aveva uno stile di gioco unico. Ogni allenatore vorrebbe avere un ragazzo come lui in squadra». (video di Andrea Colacioppo)