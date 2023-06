Colosseo, turista incide con le chiavi il nome della fidanzata sul monumento: ecco cosa rischia

Un altro turista non ha perso occasione di imbrattare il Colosseo ed ora rischi più di 18 000 euro di multa: ha scolpito un messaggio nelle antiche mura del monumento di Roma usando un mazzo di chiavi. Accanto a lui un altro turista che ha filmato la scena, altri presenti hanno voluto inviare il video alla polizia. Questo è solo uno dei tanti episodi così, infatti, non è la prima volta che accade una cosa del genere tanto che la direttrice del Colosseo Rossella Rea ha affermato: "Non puoi scrivere su un muro storico, è assolutamente vietato - ha aggiunto - il Colosseo è un monumento magnifico e simbolico". FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN