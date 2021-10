(LaPresse) Flash mob in piazza Duomo a Milano, dove oggi si terrà il corteo di chiusura di una settimana dedicata all'ambiente prima con lo Youth4Climate poi la preCop26. Alcuni giovani dei Fridays for Future hanno giocato una partita di calcio in piazza. "Si tratta di una partita di calcio tra capi di Stato" spiegano i ragazzi, con un pallone d'eccezione: una riproduzione del Mondo.