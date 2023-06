Cinghiali tra i bagnanti nella spiaggia di San Fruttuoso di Camogli: il video è virale

Una famigliola di cinghiali che scende sulla spiaggia, tra lo stupore dei turisti, e prova a rubare cibo dagli zaini prima di andarsene come se niente fosse accaduto.Una scena che non dimenticheranno facilmente quanti si trovavano sulla splendida spiaggia di San Fruttuoso di Camogli quando, come pare facciano ogni giorno – i cinghiali si sono presentati al loro consueto appuntamento.