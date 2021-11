Cina, la Porsche GT3 interamente ricoperta di pietre preziose esposta all'International Import Expo

Questa Porsche GT3 ha lasciato tutti a bocca aperta: ogni parte esterna, dalla carrozzeria ai cerchi, è ricoperta di pietre preziose. Per decorarla sono stati utilizzati oltre 400 mila pezzi intarsiati a mano da diversi artigiani: il lavoro è andato avanti per mesi. L'auto è stata esposta durante la quarta edizione dell'International Import Expo cinese, la Ciie, a Shanghai. L'evento, una fiera interamente dedicata all'importazione, è ancora in corso e si concluderà il 10 novembre. L'auto, con le sue 400 mila pietre preziose, è la grande protagonista del padiglione dedicato a gemme e diamanti.