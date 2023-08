Chris Abom, arrestato il pirata che ha ucciso il 13enne: ecco il video che lo inchioda

Arrestato dai carabinieri di Negrar di Valpolicella, a verona, il 39enne che la sera del 31 luglio scorso ha investito Chris Abom Obeng, 13 anni, fuggendo dopo l'incidente. I carabinieri hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Verona, Carola Musio, che ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti dell’automobilista che non ha prestato soccorso al ragazzino. Il pirata della strada inchiodato da un video che è stato diffuso dai carabinieri. Grazie alle immagini le forze dell'ordine hanno individuato la vettura che mostrava evidenti segni dello scontro. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE