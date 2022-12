Chieti, donna di 41 anni uccisa in casa e trovata nello sgabuzzino

Una donna di 41 anni è stata uccisa da un colpo di arma da fuoco in casa a Miglianico, in provincia di Chieti. Il femminicidio, dalle prime informazioni, sembra sia maturato in ambito familiare. La donna sarebbe stata uccisa con un colpo di pistola al volto, il corpo nascosto in un sgabuzzino. Sul posto i carabinieri della compagnia di Ortona e il magistrato. (video Nicola Schiazza)