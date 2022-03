CHIETI - Tre auto sono andate distrutte e tre sono state danneggiate: è il bilancio di un incendio che si è sviluppato la scorsa notte, intorno alle 3.20, a Chieti. In particolare l'episodio si è verificato in via Baroncini, a ridosso del centro storico. Una strada chiusa, circondata da condomini, che già un paio di anni fa era stata teatro di un fatto del tutto simile.