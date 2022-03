L'assalto al bancomat di Fara San Martino: arrestato anche il quarto complice. Nel video le immagini dell'esplosione che fu talmente forte e potente da far scappare la banda a mani vuote. I carabinieri della Compagnia di Lanciano ieri hanno eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere per un quarto uomo considerato il basista del gruppo. A ottobre c'erano già stati qattro arresti.