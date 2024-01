Chiara Ferragni torna sui social, follower divisi: «Bentornata», «Faccia tosta...»

La reazione delle persone al ritorno di Chiara Ferragni sui social è varia, soprattutto nei minuti successivi al post dell'influencer che è tornata a condividere dopo il lungo silenzio successivo al caso "pandoro". Gli utenti si dividono. Alcuni esprimono comprensione per l'incidente, sottolineando che personaggi come Chiara Ferragni spesso si affidano a persone per gestire i loro affari e possono dunque commettere errori indirettamente. Altri incoraggiano Chiara a superare questo momento difficile e a continuare a procedere con la testa alta, felici per il suo ritorno e la supportano.che criticano Chiara Ferragni per essere stata superficiale. Ci sono tra questi anche gli "hater" che "suggeriscono" all'influencer di ritirarsi dai social o di... emigrare: «Nessuno ha sentito la tua mancanza...» oppure «Bella faccia tosta» scrivono gli utenti più intransigenti. Infine c'è una parte di pubblico virtuale che adotta, facendo battute sulla situazione o chiedendo ironicamente: «La saga continua...?». In generale, dunque, l'opinione pubblica sembra divisa tra chi supporta Chiara Ferragni, chi la critica e chi adotta un approccio ironico nei confronti della situazione. Ma siamo solo all'inizio di una telesocialnovela ancora lunga da seguire.