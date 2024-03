Chiara Ferragni, quanti milioni avrebbe perso dopo il pandoro gate: la cifra choc

Chiara Ferragni era vista come un'influencer intoccabile, sulla cui strada nessuno avrebbe potuto opporsi: tuttavia, con lo scandalo del pandoro-gate la (ex?) moglie di Fedez si è ritrovata di fronte ad un ridimensionamento che forse non si sarebbe mai aspettata, ma quanto ha perso realmente? Qualcuno ha provato a fare una stima e, a pensarci bene, le cifre sono veramente da capogiro. D'altronde, quella messa in piedi sui social network dalla divina Ferragni è sembrata per anni una macchina perfetta senza la minima possibilità di errore. Ma a quanto ammonta la perdita di questi ultimi mesi? C'è chi è pronto a giurare che si tratti di milioni. Ma è una stima corretta? Andiamo a scoprirlo insieme. Photo credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB