Chiara Ferragni, il disegno della figlia Vittoria scatena il dubbio rapporto con Fedez. «Solo per me e per te?»

Di recente Chiara Ferragni ha pubblicato una stories che ha creato dei sospetti nei fan della regina delle influencers. La stories raffigurava la piccola Vittoria Lucia che disegnava su un foglio di carta. Ma il disegno era solo per lei e la mamma. Non di certo per Fedez. "Amore, è per me, dici? Ah, per me e per te? Grazie amore" queste le parole di Chiara Ferragni. Infatti solo poche ore fa si era diffusa anche la notizia della partenza di Fedez per Miami. E la piccola Vittoria aveva chiesto: "Papà, ma poi torni?" preoccupatissima. Facendo dunque presagire che, forse, non c'era del sereno tra la mamma e il papà. Dopo tutte le vicende accadute attorno a Chiara Ferragni e alla sua famiglia, gli stessi utenti non faticano a pensare che lei e il marito non stiano passando un periodo poi così sereno. Molti sperano solo che la regina delle Influencer si riprenda e torni a splendere come un tempo. Assieme a suo marito Fedez, padre dei suoi figli. Staremo a vedere cosa succederà! Photo Credits: Kikapress