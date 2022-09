Charlie Cox dalla D23 di Los Angeles: «Quello di Born Again sarà un Daredevil diverso»

La produzione di Daredevil: Born Again non inizierà prima del prossimo anno, ma Kevin Feige, Charlie Cox e Vincent D’Onofrio erano impazienti di parlare della nuova serie in arrivo su Disney+ durante la D23, l’evento di presentazione delle serie e film targati Disney che si è tenuto a Los Angeles. La nuova apparizione di Matt Murdock è arrivata nel film SpiderMan - No Way Home, dopo il successo della serie Netflix che aveva lanciato Charlie Cox nei panni del difensore di Hell’s Kitchen, e che rivedremo presto anche in She Hulk, la serie in arrivo ogni mercoledì su Disney+. (Servizio a cura di Eva Carducci)

Gal Gadot dalla D23 di Los Angeles: «In Biancaneve canterò e sarò ancora più cattiva»