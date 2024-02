Champions, Inter sfida Atletico Madrid nell'andata degli ottavi

Inter con il lutto al braccio, stasera, per ricordare Andy Brehme scomparso a 63 anni, stroncato da un infarto nella sua abitazione a Monaco di Baviera. Alle 21 i nerazzurri scendono in campo a San Siro contro l'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Inzaghi con i titolarissimi. In difesa De Vrij sostituirà ancora Acerbi infortunato. Il Cholo Simeone recupera Morata che però partirà dalla panchina. Fischia il romeno Kovacs, l'arbitro delle polemiche in Milan-Napoli l'anno scorso. Stasera, sempre alle 21, si gioca anche PSV Eindhoven-Borussia Dortmund. Domani tocca al Napoli, che riceve il Barcellona. Sulla panchina degli azzurri debutta il nuovo allenatore Francesco Calzona.